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10 сентября 2020, четверг, 13:41 25
Кабмин 2020-09-10T13:56:20+03:00
Українські Новини
Руководство «Укргидроэнерго» демонстрирует превосходные показатели эффективности, - нардеп Гриб

Руководство «Укргидроэнерго» демонстрирует превосходные показатели эффективности, - нардеп Гриб

Николай Савенко
Верховная Рада, работа, Укргидроэнерго, Эффективность, Игорь Сирота, Виктория Гриб
Виктория Гриб. Фото: politeka.net
Виктория Гриб. Фото: politeka.net

Депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб считает государственную энергогенерирующую компанию "Укргидроэнгерго" одним из немногих государственных предприятий, руководитель которой является действительно эффективным и профессиональным.

Об этом она написала на своей странице в Facebook после выездного заседания энергетического комитета Рады в Вышгороде на Киевской ГЭС, передают Українські Новини.

На этом заседании генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота представил депутатам результаты работы "Укргидроэнерго" за последние 10 лет и 2019 год, перспективные проекты и стратегию развития компании по обеспечению регулирующих мощностей энергосистемы.

"Почему это актуально и сверхважно? Прежде всего потому, что это одно из немногих государственных - подчеркиваю - государственных предприятий, где руководитель действительно на своем месте. Компания генерирует прибыли, а Гендиректор Игорь Сирота демонстрирует превосходные показатели эффективности. Сегодня убедилась в этом лично", - отметила Гриб.

Она добавила, что поддержка реконструкции и развития ГЭС и ГАЭС является чрезвычайно важной, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения дефицита регулирующих мощностей в энергосистеме.

"Поддержка гидроэнергетики - это действительно важная составляющая энергонезависимости, которую одновременно обеспечивают также украинские тепловые, атомные и солнечные электростанции. Их гармоничное сосуществование в пределах утвержденного энергетического баланса - залог успеха украинской энергетики", - подчеркнула нардеп.

Комитет поддержал стратегию развития АО «Укргидроэнерго» по реконструкции имеющихся ГЭС, ГАЭС и строительство новых балансирующих мощностей, предложение о предоставлении государственных гарантий на привлечение кредитных средств для реализации инвестиционных проектов по строительству третьей очереди Днестровской ГАЭС в составе 5, 6, 7-го гидроагрегатов и Каневской ГАЭС.

Для предоставления этих гарантий должны быть внесены изменения в государственный бюджет на 2020 год.

Кроме того, комитет поддержал освобождение от дивидендов чистой прибыли компании в размере капитальных инвестиций на строительство и реконструкцию объектов гидроэнергетики.

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