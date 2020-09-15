Депутаты от «Слуги народа» против переподчинения «Укргидроэнерго» Кабмину

Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» намерены обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пояснить причины и аргументацию готовящегося решения о переподчинении «Укргидроэнерго» Кабинету Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил депутат Рады от «Слуги народа», член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

«Мы сегодня будем готовить обращение на премьер-министра и на врио министра энергетики с просьбой пояснить причины и аргументацию, что измениться с экономической точки зрения для этого предприятия, если состоится переподчинение. Мы, в принципе, частью комитета и другими коллегами выступаем против такого решения», - сказал нардеп.

По его словам, анализ работы руководителя «Укргидроэнерго» Игоря Сироты свидетельствует о том, что объективных причин для переподчинения предприятия нет.

«Это неправильно (переподчинить «Укргидроэнерго»), потому что мы анализировали работу руководителя «Укргидроэнерго» и она за последние годы имеет очень позитивные результаты», - отметил нардеп.

Он добавил, что «Укргидроэнерго» - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк считает, что желание Кабинета Министров переподчинить государственную энергогенерирующую компанию «Укргидроэнерго» может быть в интересах олигарха Рината Ахметова.

Депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб считает "Укргидроэнгерго" одним из немногих государственных предприятий, руководитель которой является действительно эффективным и профессиональным.

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