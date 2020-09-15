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15 сентября 2020, вторник, 15:10 256
Верховная Рада и партии 2020-09-15T16:00:02+03:00
Українські Новини
Депутаты от «Слуги народа» против переподчинения «Укргидроэнерго» Кабмину

Депутаты от «Слуги народа» против переподчинения «Укргидроэнерго» Кабмину

Николай Савенко
Кабмин, Верховная Рада, Народные депутаты, Укргидроэнерго, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Буславец, Переподчинение
"Укргидроэнерго". Фото: energynews.com.ua

Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» намерены обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пояснить причины и аргументацию готовящегося решения о переподчинении «Укргидроэнерго» Кабинету Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил депутат Рады от «Слуги народа», член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

«Мы сегодня будем готовить обращение на премьер-министра и на врио министра энергетики с просьбой пояснить причины и аргументацию, что измениться с экономической точки зрения для этого предприятия, если состоится переподчинение. Мы, в принципе, частью комитета и другими коллегами выступаем против такого решения», - сказал нардеп.

По его словам, анализ работы руководителя «Укргидроэнерго» Игоря Сироты свидетельствует о том, что объективных причин для переподчинения предприятия нет.

«Это неправильно (переподчинить «Укргидроэнерго»), потому что мы анализировали работу руководителя «Укргидроэнерго» и она за последние годы имеет очень позитивные результаты», - отметил нардеп.

Он добавил, что «Укргидроэнерго» - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк считает, что желание Кабинета Министров переподчинить государственную энергогенерирующую компанию «Укргидроэнерго» может быть в интересах олигарха Рината Ахметова.

Депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб считает "Укргидроэнгерго" одним из немногих государственных предприятий, руководитель которой является действительно эффективным и профессиональным.

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