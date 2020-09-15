Количество ПЦР-тестов на коронавирус возросло почти вдвое, а анализов на антитела - в 13 раз

14 сентября было проведено 26 898 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 87,8% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 723 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 13 раз больше по сравнению с 13 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 47 621 тестирование, из них 26 898 методом ПЦР, а также 20 723 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 897 688 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 15 сентября поступило 3 159 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 223 258 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября было проведено 14 323 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 35,8% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 1 597 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4 раза меньше по сравнению с 12 сентября.

Тем временем, в Украине почти три тысячи новых больных коронавирусом и 53 смерти от COVID-19 за сутки.

С 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

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