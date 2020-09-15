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15 сентября 2020, вторник, 09:25 523
Силовые структуры 2020-09-15T10:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ за сутки и запустили беспилотник за линию разграничения

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ за сутки и запустили беспилотник за линию разграничения

Надежда Комендантова
Беспилотник, нарушение перемирия, ООС, Ситуация в зоне ООС, перемирие-2020
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 14 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки.

На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен беспилотник противника, который пересек линию разграничения.

Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля, не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 13 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

 

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