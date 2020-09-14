На Донбассе боевики снова нарушили перемирие. Зафиксировано два обстрела за сутки

Вчера, 13 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечено вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

2В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет. В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГосЧС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два - неподалеку Марьинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Ранее Українськi Новини писали, почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия.

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