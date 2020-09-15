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15 сентября 2020, вторник, 12:05 295
Общество 2020-09-15T12:15:01+03:00
Українські Новини
Обновленная работа прокси "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных об украинцах, - СНБО

Обновленная работа прокси "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных об украинцах, - СНБО

Елизавета Драбкина
СНБО, Приложение, Блокировка, Российские спецслужбы,
"ВКонтакте" Фото: rg.ru

Обновленная работа прокси в соцсети "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины, передают Українськi Новини.

Отмечается, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, после применения санкций в отношении социальной сети "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры к обеспечению реализации санкционных ограничений.

В то же время спецслужбы Российской Федерации с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций.

В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к социальной сети "ВКонтакте" украинским пользователям.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", - отметил Демедюк.

Он также добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования ею.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Как сообщали Українські Новини, пятый президент Петр Порошенко издал указ, согласно которому Украина запретила провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Когда срок блокировки истек, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил санкции против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие сервисы страны-агрессора.

Ранее представители "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировки на территории Украины.

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