Оновлена ​​робота проксі "ВКонтакте" має на меті збір російськими спецслужбами даних про українців, - РНБО

Оновлена робота проксі "ВКонтакте" та надання доступу до соцмережі українцям має на меті збір російськими спецслужбами даних про громадян України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради національної безпеки і оборони України, передають Українські Новини.

Відзначається, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюк, після застосування санкцій відносно до соціальної мережі "ВКонтакте" фахівці українських правоохоронних органів вживають заходів до забезпечення реалізації санкційних обмежень.

У той же час спецслужби Російської Федерації з використанням можливостей розробників програмного забезпечення шукають нові методи обходу санкцій.

Зокрема, нещодавно в черговий раз була оновлена ​​робота проксі в мобільному додатку та надано доступ до соціальної мережі "ВКонтакте" українським користувачам.

"З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України навіть не дивлячись на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України та всіх, у кого він встановлений", - зазначив Демедюк.

Він також додав, що активізація роботи програми має на меті не надання користувачу доступу до соціальної мережі без застосування додаткових сервісів для обходу санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею.

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО взаємодіють з міжнародними колегами і партнерами для вироблення заходів із реагування та блокування роботи мобільного застосування "ВКонтакте" на території України.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2017 року Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакті", "Однокласники" а також сервісів "Yandex".

В 2020 році Рада національної безпеки і оборони (РНБО) продовжила санкції проти російських соціальних мереж.

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