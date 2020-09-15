От ледника в Гренландии откололся айсберг площадью 110 квадратных километров

В то время, как от Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн, от крупнейшего в Арктике шельфового ледника 79N, или Nioghalvfjerdsfjorden, на северо-востоке Гренландии, откололся большой кусок льда. Об этом пишет BBC Украина.

Участок, на котором произошел раскол, занимает около 110 квадратных километров (для сравнения - Чернигов имеет площадь 79 квадратных километров).

Спутниковые снимки показывают, что ледник распался на множество мелких кусков.

Раскол ледника является еще одним доказательством быстрых климатических изменений в Гренландии, говорят ученые.

"С 1980 года атмосфера в этом регионе нагрелась примерно на 3 градуса. А в 2019 и 2020 годах наблюдались рекордные летние температуры", - рассказала Дженни Тертон, полярная исследовательница из Университета Фридриха-Александра в Германии.

Ледник 79N примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. На переднем крае ледник 79N раздваивается, одно из ответвлений поворачивает на север, именно эта часть, которую называют ледник Спальте, откололась.

Шельфовый ледник уже таял в 2019 году. Нынешнее теплое лето окончательно его уничтожило - ледник Спальте превратился во флотилию айсбергов.

Если внимательно посмотреть на спутниковые снимки, то на поверхности ледника видно много талых озер. Это свидетельствует о повышении температуры воздуха.

Снимок со спутника. COPERNICUS DATA/ESA/SENTINEL-2B

Наличие воды на поверхности часто является проблематичной для ледников. Если вода затекает в щели, то это будет способствовать более быстрому расколу ледяного монолита.

Океанографы также задокументировали потепление температуры моря, что свидетельствует о том, что шельфовый ледник почти точно тает и снизу.



Как сообщали Українські Новини, украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде.



Также сообщалось, что в Арктике просыпаются опасные вирусы и бактерии из-за глобального потепления.

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