В Киеве с самого утра образовались пробки и тянучки: куда лучше не ехать

В то время, как Киев внесли в "оранжевую" зону карантина, вторник в столице начался со значительных пробок и тянучек. Больше всего загружены дороги в центре, на выездах с города, а также на мостах.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробки в центре Киева. Карта:Google Maps





Водители стоят в пробках на Русановком, Дарницком и Южном мостах.

Пробки на мостах. Карта:Google Maps



Пробки наблюдаются возле метро "Оболонь", "Героев Днепра", "Почайная". Километровая пробка растянулась также по улице "Богатырской".





Пробки на Оболони. Карта:Google Maps



Пробки образовались и на въезде в Киев со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого.





Пробки на въезде в Киев. Карта:Google Maps

Огромная пробка на въезде с "Теремков", Новоселок и возле метро "Иподром".





Пробки. Карта:Google Maps



Многокилометровая наблюдается на трассе Житомир-Киев.





Пробки на трассе Житомир-Киев. Карта:Google Maps



Как сообщали Українські Новини, в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт.



Кроме того, в киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону.

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