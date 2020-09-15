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15 сентября 2020, вторник, 09:13 551 Карта
Общество 2020-09-15T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Киеве с самого утра образовались пробки и тянучки: куда лучше не ехать

В Киеве с самого утра образовались пробки и тянучки: куда лучше не ехать

Валерия Драгомирова
Киев, Пробки, Тянучки
Пробки.
Пробки.

В то время, как Киев внесли в "оранжевую" зону карантина, вторник в столице начался со значительных пробок и тянучек. Больше всего загружены дороги в центре, на выездах с города, а также на мостах. 

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробки в центре Киева. Карта: Пробки в центре Киева. Карта:Google Maps

Водители стоят в пробках на Русановком, Дарницком и Южном мостах. 

Пробки на мостах. Карта:Google MapsПробки на мостах. Карта:Google Maps


Пробки наблюдаются возле метро "Оболонь", "Героев Днепра", "Почайная". Километровая пробка растянулась также по улице "Богатырской". 

Пробки на Оболони. Карта:Google MapsПробки на Оболони. Карта:Google Maps


Пробки образовались и на въезде в Киев со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого. 

Пробки на въезде в Киев. Карта:Google MapsПробки на въезде в Киев. Карта:Google Maps

Огромная пробка на въезде с "Теремков", Новоселок и возле метро "Иподром". 

Пробки. Карта:Google MapsПробки. Карта:Google Maps


Многокилометровая наблюдается на трассе Житомир-Киев. 

Пробки на трассе Житомир-Киев. Пробки на трассе Житомир-Киев. Карта:Google Maps


Как сообщали Українські Новини, в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт

Кроме того, в киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону. 

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