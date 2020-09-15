В Киеве с самого утра образовались пробки и тянучки: куда лучше не ехать

В то время, как Киев внесли в "оранжевую" зону карантина, вторник в столице начался со значительных пробок и тянучек. Больше всего загружены дороги в центре, на выездах с города, а также на мостах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps. Пробки в центре Киева. Карта:Google Maps Водители стоят в пробках на Русановком, Дарницком и Южном мостах. Пробки на мостах. Карта:Google Maps Пробки наблюдаются возле метро "Оболонь", "Героев Днепра", "Почайная". Километровая пробка растянулась также по улице "Богатырской". Пробки на Оболони. Карта:Google Maps Пробки образовались и на въезде в Киев со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого. Пробки на въезде в Киев. Карта:Google Maps Огромная пробка на въезде с "Теремков", Новоселок и возле метро "Иподром". Пробки. Карта:Google Maps Многокилометровая наблюдается на трассе Житомир-Киев. Пробки на трассе Житомир-Киев. Карта:Google Maps Как сообщали Українські Новини, в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт. Кроме того, в киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону.