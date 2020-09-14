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14 сентября 2020, понедельник, 16:43 1515
Общество 2020-09-14T16:44:04+03:00
Українські Новини
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт

Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт

Валерия Драгомирова
Киев, Киевпастранс, Общественный транспорт, Оранжевая зона
Общественный транспорт
Общественный транспорт

В то время, как Киев внесли в оранжевую зону карантина, общественный транспорт коммунального предприятия "Киевпастранс" работает без изменений.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе.

"На данный момент "Киепастранс" исполняет все, что есть в наличии касательно ограничений, которые декларированы как и распоряжениями правительства, так и Киевской городской государственной администрации. Касательно заполненности транспорта - мы сейчас их все исполняем и соблюдаем, это пока что по всем сидячим местам (перевозка пассажиров общественным транспортом осуществляется только в количестве 100% мест для сидения), обязательное наличие средств индивидуальной защиты", - сказали в пресс-службе.

Также они отметили, что если им будут приходить новые указания насчет работы транспорта, то предприятие будет их обязательно исполнять.

Как сообщали Українські Новини, 14 сентября ограничения из-за отнесения Киева к "оранжевой зоне" эпидопасности вступили в силу, согласно которым перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Кроме того, в киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону. 

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