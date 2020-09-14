Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог сегодня, — астролог

В то время, как в воскресенье проблемы в делах сопровождали Тельцов, Скорпионов и Козерогов, сегодня Овны, Весы и Водолеи избавятся от всех тревог. Українські Новини расскажут подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 14 сентября.

Овен

С начала дня Овны будут ощущать заряд энернии и вдохновение. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут направить внутренние ресурсы в нужное русло, что поможет преодолеть любые трудности, но не стоит зацикливаться на эмоциональности, ведь это может сыграть плохую шутку.

Весы

У Весов понедельник будет наполнен множеством положительных моментов. Представители этого знака смогут найти в себе силы и справиться со всеми трудностями. Особое внимание стоит уделить отношениям со второй половинкой и близкими. Им может понадобиться помощь Весов.

Водолей

В этот день Водолеи захотят сконцентрироваться на своем физическом и духовном развитии. Звезды уверяют, что у представителей этого знака получится достичь баланса между работой и отдыхом, что положительно скажется на самочувствии и позволит достигнуть поставленных целей. В личных отношениях Водолеев ждет удача.

Как сообщали Українські Новини, NASA хочет привлечь частные компании к добыче ресурсов Луны.

Также синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь.

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