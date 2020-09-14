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  • В Белой Церкви пенсионер открыл огонь по шумной компании под окнами. Один мужчина ранен
14 сентября 2020, понедельник, 21:14 35
Происшествия 2020-09-14T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Белой Церкви пенсионер открыл огонь по шумной компании под окнами. Один мужчина ранен

В Белой Церкви пенсионер открыл огонь по шумной компании под окнами. Один мужчина ранен

Кира Молчанова
Пенсионер, Стрельба, Киевская область, Белая Церковь
Пенсионер стрелял по людям. Фото: пресс-служба Полиции Киевской области
Пенсионер стрелял по людям. Фото: пресс-служба Полиции Киевской области

В Белой Церкви Киевской области пожилой мужчина открыл стрельбу с балкона 4 этажа по компании, которая шумела у него под окнами, в то время, как в Днепропетровской области стрельба была с более печальными последствиями.

Об этом рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.

Полицейские приехали домой к мужчине, который нарушал порядок и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Он рассказал, что под окнами его дома сидела компания, которая мешала отдыхать пенсионеру. Он взял винтовку и принялся стрелять в людей.

Стрелок все-таки ранил одного их отдыхавших внизу мужчин. Он был доставлен в медучреждение, где врачи диагностировали поверхностную рану головы.

У пенсионера изъято пневматическое ружье ИЖ-38. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе вечером 22 июня 56-летний одессит открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодежи, которая показалась ему слишком громкой.

4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой.

Похожий случай был в Днепропетровской области. Правоохранители задержали 37-летнего жителя Каменского, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей.

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