Жертвами торговли людьми с начала года стали больше 100 украинцев, — Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что с начала 2020 года статус лица, пострадавшего от торговли людьми, получили 109 человек.

Соответствующую таблицу с данными опубликовало Минсоцполитики в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Согласно ей, в 2020 году статус пострадавшего от торговли людьми лица получили 109 человек, из которых 107 граждан Украины и 2 иностранцев.

При этом 60 лицам было отказано в предоставлении такого статуса, еще 12 - отказано в продлении соответствующего статуса.

Из 109 получивших статус пострадавшего 93 человека пострадали от внутренней торговли (в пределах страны), 16 - от внешней (за границей).

Также отмечается, что среди пострадавших 34 лица пострадали от трудовой эксплуатации, 5 - сексуальной, 2 - привлекались к попрошайничеству, 8 - привлекались к преступной деятельности, 60 - использовались в вооруженных конфликтах.

Как сообщали Українськi Новини, в январе 2020 года Минсоцполитики сообщало, что с 2012 по 2019 годы статус лица, пострадавшего от торговли людьми, получили 878 человек.

В феврале этого года в Днипре в среду неизвестные похитили 58-летнюю женщину, которая является директором одного из предприятий, за освобождение которой требовали 300 тысяч долларов.

Годом ранее в Киеве около станции метро "Лесная" мужчины похитили девушку и скрылись с места события на автомобиле, предположительно Renault или Nissan.

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