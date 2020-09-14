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14 вересня 2020, понеділок, 23:50 7
Суспільство 2020-09-15T00:15:01+03:00
Українські Новини
Жертвами торгівлі людьми з початку року стали більш ніж 100 українців, — Мінсоцполітики

Жертвами торгівлі людьми з початку року стали більш ніж 100 українців, — Мінсоцполітики

Кира Молчанова
Мінсоцполітики України, Мінсоцполітики, Торгівля людьми
Викрадення. Фото: Pixabay
Викрадення. Фото: Pixabay

Міністерство соціальної політики заявляє, що з початку 2020 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 109 осіб.

Відповідну таблицю з даними опублікувало Мінсоцполітики в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Відповідно до неї, в 2020 році статус постраждалої від торгівлі людьми особи отримали 109 осіб, з яких 107 громадян України і 2 іноземців.

При цьому 60 особам було відмовлено в наданні такого статусу, ще 12 — відмовлено в продовженні відповідного статусу.

З 109 людей, що отримали статус постраждалого, 93 людини постраждали від внутрішньої торгівлі (в межах країни), 16 — від зовнішньої (за кордоном).

Також наголошується, що серед постраждалих 34 особи постраждали від трудової експлуатації, 5 — сексуальної, 2 — залучалися до жебракування, 8 1 залучалися до злочинної діяльності, 60 — використовувалися в збройних конфліктах.

Як повідомляли Українськi Новини, в січні 2020 року Мінсоцполітики повідомляло, що з 2012 по 2019 роки статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 878 осіб.

Суд у Миколаєві заарештував 3 підорюваних у викраденні людей.

Роком раніше в Києві біля станції метро "Лісова" чоловіки викрали дівчину і зникли з місця події на автомобілі, імовірно Renault або Nissan.

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