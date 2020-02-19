В Днипре незвестные похитили 58-летнюю женщину-предпринимателя и требовали за нее $300 тысяч

В Днипре в среду неизвестные похитили 58-летнюю женщину, которая является директором одного из предприятий, за освобождение которой требовали 300 тысяч долларов. Об этом передает пресс-служба МВД Украины.

Инцидент произошел что 18 февраля около 19:00, когда члены преступной группировки посадили женщину в свой автомобиль "Volkswagen Passat". Отмечается, что во время движения по ул. Феодосийской города Днипро спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

В состав преступной группы входили четверо местных жителей возрастом от 31 до 43 лет. Двое из них ранее были осужденные за разбойные нападения, передали в ведомстве.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, ранее под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале.

Кроме того, в апреле 2019 года в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку.