подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Днипре незвестные похитили 58-летнюю женщину-предпринимателя и требовали за нее $300 тысяч
19 февраля 2020, среда, 14:37 118
Происшествия 2020-02-19T14:37:29+02:00
Українські Новини
В Днипре незвестные похитили 58-летнюю женщину-предпринимателя и требовали за нее $300 тысяч

В Днипре незвестные похитили 58-летнюю женщину-предпринимателя и требовали за нее $300 тысяч

Елизавета Кесельман
Днипро, похищение человека, КОРД, Спецназ полиции
Задержание преступной группировки
Задержание преступной группировки

В Днипре в среду неизвестные похитили 58-летнюю женщину, которая является директором одного из предприятий, за освобождение которой требовали 300 тысяч долларов. Об этом передает пресс-служба МВД Украины.

Инцидент произошел что 18 февраля около 19:00, когда члены преступной группировки посадили женщину в свой автомобиль "Volkswagen Passat". Отмечается, что во время движения по ул. Феодосийской города Днипро спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

В состав преступной группы входили четверо местных жителей возрастом от 31 до 43 лет. Двое из них ранее были осужденные за разбойные нападения, передали в ведомстве.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, ранее под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале.

Кроме того, в апреле 2019 года в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку.

Больше новостей о: Днипро похищение человека КОРД Спецназ полиции

Эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев
Новости
6 тыс. аграриев требуют отставки Сытника, обвиняя его в давлении на украинский бизнес, – СМИ 16:12
Определены страны, в которых дети имеют самые высокие шансы на развитие 16:05
Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод на карту 16:00
Украинцы стали тратить вдвое больше денег в Польше 15:59
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
Портнов предложил Раде отменить амнистию участникам Майдана в честь 6-й годовщины 18:06
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
больше новостей
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok