Боевики на Донбассе трижды за день провоцировали украинских военных. На выстрелы не ответили

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 14 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в нем.

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований задокументированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - около Марьинки.

Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля, зафиксировано на Приазовье.

Так, в районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет беспилотного летального аппарата противника с пересечением линии разграничения.

Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Как сообщали Українськi Новини, боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 13 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Накануне была провокация в районе Песок. Боевики стреляли из гранатомета.

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