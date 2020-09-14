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14 сентября 2020, понедельник, 19:38 10
Силовые структуры 2020-09-14T19:39:10+03:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе трижды за день провоцировали украинских военных. На выстрелы не ответили

Боевики на Донбассе трижды за день провоцировали украинских военных. На выстрелы не ответили

Кира Молчанова
Донбасс, Провокации, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Флаг Украины над Донбассом. Фото: "Донбасс Реалии"

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 14 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в нем.

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований задокументированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - около Марьинки.

Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля, зафиксировано на Приазовье.

Так, в районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет беспилотного летального аппарата противника с пересечением линии разграничения.

Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Как сообщали Українськi Новини, боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 13 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Накануне была провокация в районе Песок. Боевики стреляли из гранатомета.

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