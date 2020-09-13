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13 сентября 2020, воскресенье, 18:51 114
Происшествия 2020-09-13T19:45:01+03:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета позиции ВСУ в районе Песок

Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета позиции ВСУ в районе Песок

Кира Молчанова
Донецк, Перемирие, ВСУ, Донбасс, Пески, обстрелы на Донбассе
Пески. Фото:obozrevatel.com
Пески. Фото:obozrevatel.com

Боевики в украинский День танкиста 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 13 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 13 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в нем.

Также сообщается, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) вместе с военнослужащими Вооруженных Сил ликвидировали очаг возгорания сухой травы в районе населенного пункта Марьинка.

Продолжается локализация пожара вблизи населенного пункта Николаевка в Донецкой области.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В течение суток они отремонтировали 18 домов, на 27 объектах работы еще продолжаются.

Также саперами ГосЧС разминировано почти 5 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 70 найденных взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 12 сентября.

Ранее 10 сентября боевики трижды нарушили режим прекращения огня

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