Летняя жара продержится почти по всей Украине. Прогноз погоды на 15 сентября

15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +9...+16 градусов, днем +22...+29 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +20...+27 градусов, в Житомирской области +23…+28 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем +23...+29 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. 14 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +19 градусов. Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень. Также в Украину уже 18 сентября придет похолодание, возможны даже первые заморозки.