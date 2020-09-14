Летняя жара продержится почти по всей Украине. Прогноз погоды на 15 сентября

15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+16 градусов, днем +22...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +20...+27 градусов, в Житомирской области +23…+28 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов.

14 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Также в Украину уже 18 сентября придет похолодание, возможны даже первые заморозки.

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