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14 сентября 2020, понедельник, 21:00 25
Общество 2020-09-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
Летняя жара продержится почти по всей Украине. Прогноз погоды на 15 сентября

Летняя жара продержится почти по всей Украине. Прогноз погоды на 15 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+16 градусов, днем +22...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +20...+27 градусов, в Житомирской области +23…+28 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов.

14 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Также в Украину уже 18 сентября придет похолодание, возможны даже первые заморозки.

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