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14 сентября 2020, понедельник, 14:33 15
Верховная Рада и партии 2020-09-14T14:33:01+03:00
Українські Новини
За полгода карантина правительство никак не поддержало бизнес, – Левочкин

За полгода карантина правительство никак не поддержало бизнес, – Левочкин

Татьяна Зотова
Кабмин, Сергей Левочкин, Карантин, ОПЗЖ, Поддержка бизнеса
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин заявил, что полгода назад Украина ушла на карантин, и с тех пор, несмотря на обещания, правительство не разработало реальной программы помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"По итогам 6 месяцев можно утверждать, что государственная помощь как бизнесу, так и людям оказалась декларативной. Фонд по борьбе с  CОVID-19 составил 64 млрд гривен вместо 200 млрд, планировавшихся первоначально. Но и из них половина суммы расписана на проект "Большая стройка", так что собственно медицинские расходы составили небольшую часть, еще меньше составила помощь населению, а бизнес практически никакой помощи не получил", – сказал политик.

Для сравнения он привел пример Польши, где под проект "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией" было выделено 212 млрд злотых (52 млрд долларов), которые были потрачены на денежные компенсации бизнесу, выплаты рабочим и кредитные каникулы. Также польский пакет поддержки населения и бизнеса предусматривал создание государственного инвестиционного фонда в размере 30 млрд злотых для стимулирования экономики за счет государственных инвестиций в инфраструктуру, больницы, школы, дороги, диджитал-услуги, энергетику и биотехнологии и т. д.

На этом фоне предложенные украинскому бизнесу отмена уплаты налога на землю и налога на недвижимость в течение месяца и отмена взимания единого социального взноса с физлиц-предпринимателей в течение двух месяцев – явно недостаточные меры, считает политик.

"Много говорится о программе удешевления кредитов, но ее реальный результат очень скромный. Как результат, падение экономики за второй квартал составило 11,4%. Потому в ситуации, когда заболеваемость коронавирусом продолжает увеличиваться и угрожает новым ужесточением карантина по всей стране, власть должна повернуться лицом к бизнесу и оказать реальную помощь в его борьбе за выживание", – заявил Сергей Левочкин.

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