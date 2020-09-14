В Киевской области возросла заболеваемость коронавирусом. Умерла пожилая жительница Обухова

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 13 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 6 961, умерших - на 1 до 136.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтвержден 6 961 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 573 детей и у 862 медицинских работников. За сутки подтверждено 112 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 11 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет и у 101 взрослого", - сказано в нем.

7 больных были госпитализированы, остальные 105 пребывают на амбулаторном лечении под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии было госпитализировано 1 032 больных, остальные 5 929 оставались дома под наблюдением.

За сутки выздоровело 89 человек, всего - 4 665 лиц, в том числе 398 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 136 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умерла женщина в возрасте 63 года, жительница Обухова)", - сказано в сообщении.

За сутки поступило 103 сообщения о подозрении на коронавирус, всего - 19 257.

Как сообщали Українськi Новини, 12 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 99 человек до 6 849, умерших - на 1 до 135.

Также в Киеве за сутки почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом.

Тем временем, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: где усилили ограничения.

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