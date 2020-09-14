У Київській області зросла захворюваність на коронавірус. Померла літня мешканка Обухова

13 вересня в Київській області кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 112 осіб до 6 961, померлих - на 1 до 136.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 6 961 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 573 дітей та у 862 медичних працівників. За добу підтверджено 112 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 11 дітей у віці від 8 місяців до 17 років і у 101 дорослого", - сказано в ньому.

7 хворих були госпіталізовані, решта 105 перебувають на амбулаторному лікуванні під медичним наглядом.

За весь період пандемії було госпіталізовано 1 032 хворих, решта 5 929 залишалися вдома під наглядом.

За добу видужала 89 осіб, всього - 4 665 осіб, в тому числі 398 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

"Всього за період епідемії в Київській області померли 136 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (померла жінка у віці 63 року, мешканка Обухова)", - сказано в повідомленні.

За добу надійшло 103 повідомлення про підозру на коронавірус, всього - 19 257.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 вересня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася на 99 осіб до 6 849, померлих - на 1 до 135.

Також за минулу добу, 13 вересня в Києві впала захворюваність майже вдвічі – на коронавірусну інфекцію захворіли 168 осіб до 17 429, померлих - на 3 до 272.

Крім того, з понеділка, 14 вересня, в Україні набрав чинності новий розподіл на зони – список.

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