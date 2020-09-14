подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 11:51 306
Общество 2020-09-14T12:00:01+03:00
Українські Новини
Жители закарпатского Чопа вышли протестовать из-за "красной" зоны карантина

Жители закарпатского Чопа вышли протестовать из-за "красной" зоны карантина

Ольга Фандорина
Закарпатье, Чоп, карантин в Украине, Красная зона, Зональный карантин, Протесты из-за карантина

У Чопской городского совета собралось около 100 человек, протестующих против отнесения города к "красной" зоне. Об этом сообщается в эфире телеканала "112 Украина".

"Закрывают садики, школы переводят на дистанционное обучение, останавливают общественный транспорт. Люди против этого. Они стоят со специальными плакатами. Мэр пока не вышел к горожанам", - рассказала журналист.

По словам протестующих, их не устраивает "красная" зона, поскольку город оказывается заблокированным для всех слоев населения.

"Мы не хотим, чтобы блокировали город. Надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город", - сказал один из протестующих.

Местная жительница на акции протеста отметила, что в городе нет инфекционной больницы, но есть больные, которые лечатся дома и находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области запретилм проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Кроме того, в "Укрзализныце" назвали железнодорожные станции, на которых временно прекращается продажа билетов и посадка на пассажирские поезда.

Больше новостей о: Закарпатье Чоп карантин в Украине Красная зона Зональный карантин Протесты из-за карантина

В Закарпатской области двух детей дважды пытались ...
В 2020 году, несмотря на карантин, АО "Закарпатгаз...
Киев может попасть в "красную зону" карантина: экс...
В МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дист...
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан
Новости
В Киеве за сутки почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом 12:49
Киев и 19 областей не могут снять карантинные ограничения из-за роста заболеваемости 12:38
В августе жилье на столичной первичке подорожало на 2,2% 12:21
В Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухой 12:18
Создание единого табачного оператора пополнит бюджет Украины на 15 млрд грн, - Сазонов 12:15
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok