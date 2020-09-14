Жители закарпатского Чопа вышли протестовать из-за "красной" зоны карантина

У Чопской городского совета собралось около 100 человек, протестующих против отнесения города к "красной" зоне. Об этом сообщается в эфире телеканала "112 Украина".

"Закрывают садики, школы переводят на дистанционное обучение, останавливают общественный транспорт. Люди против этого. Они стоят со специальными плакатами. Мэр пока не вышел к горожанам", - рассказала журналист.

По словам протестующих, их не устраивает "красная" зона, поскольку город оказывается заблокированным для всех слоев населения.

"Мы не хотим, чтобы блокировали город. Надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город", - сказал один из протестующих.

Местная жительница на акции протеста отметила, что в городе нет инфекционной больницы, но есть больные, которые лечатся дома и находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области запретилм проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Кроме того, в "Укрзализныце" назвали железнодорожные станции, на которых временно прекращается продажа билетов и посадка на пассажирские поезда.

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