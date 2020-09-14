Из-за карантина в Киеве ограничили госпитализации и плановые операции

В постановлении Кабинета Министров №641 предусмотрены ограничения в "оранжевой" зоне карантина по госпитализации и плановым операциям. Об этом во время брифинга на "112 Украина"сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, эти ограничения не касаются оказания медицинской помощи при осложненной беременности или осложнениях при родах, а также госпитализации онкобольных.

Министр уточнил, что ограничения не распространяются на госпитализацию или плановые операции, перенесение которых будет обуславливать риск для здоровья и жизни человека.

"Эти ограничения касаются исключительно тех госпитализаций и операций, отсрочка которых никоим образом не несет риск здоровью и жизни гражданина. Решение принимают врачи, которые смотрят, можно ли перенести эту операцию. Такие шаги и ограничения введены исключительно в связи с эпидемиологической ситуацией и борьбой за здоровье и жизнь украинцев", – подытожил Максим Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса.

Тем временем, 12 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 476 до 154 335, количество умерших от заболевания увеличилось на 30 человек до 3 178.

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