подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 11:11 82
Общество 2020-09-14T11:11:30+03:00
Українські Новини
Из-за карантина в Киеве ограничили госпитализации и плановые операции

Из-за карантина в Киеве ограничили госпитализации и плановые операции

Ольга Фандорина
Госпитализация, Врач, Операция, карантин в Украине, Плановые операции
Доктор. Фото: Pixabay
Доктор. Фото: Pixabay

В постановлении Кабинета Министров №641 предусмотрены ограничения в "оранжевой" зоне карантина по госпитализации и плановым операциям. Об этом во время брифинга на "112 Украина"сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, эти ограничения не касаются оказания медицинской помощи при осложненной беременности или осложнениях при родах, а также госпитализации онкобольных.

Министр уточнил, что ограничения не распространяются на госпитализацию или плановые операции, перенесение которых будет обуславливать риск для здоровья и жизни человека.

"Эти ограничения касаются исключительно тех госпитализаций и операций, отсрочка которых никоим образом не несет риск здоровью и жизни гражданина. Решение принимают врачи, которые смотрят, можно ли перенести эту операцию. Такие шаги и ограничения введены исключительно в связи с эпидемиологической ситуацией и борьбой за здоровье и жизнь украинцев", – подытожил Максим Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса

Тем временем, 12 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 476 до 154 335, количество умерших от заболевания увеличилось на 30 человек до 3 178.

Больше новостей о: Госпитализация Врач Операция карантин в Украине Плановые операции

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD
Новости
Из-за карантина в Киеве ограничили госпитализации и плановые операции 11:11
Богдан пришел на допрос в ГБР после скандального интервью 11:04
Доллар и евро в начале недели взлетели. Курс валют на 14 сентября 11:00
На выходных количество ПЦР-исследований сократилось на треть, а анализов на антитела - в 4 раза 10:31
Украина не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах, — Ермак 10:31
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" научилась обходить блокировки 16:35
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok