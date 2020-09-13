Трех знаков зодиака ждут проблемы в делах сегодня, — астролог

В то время, как в субботу Раки, Львы и Стрельцы сталкивались с препятствиями, сегодня проблемы в делах будут сопровождать Тельцов, Скорпионов и Козерогов. Подробно о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 13 сентября, расскажут Українські Новини.

Телец

В воскресенье звезды советуют Тельцам проявлять осторожность с деньгами. В это время не следует брать кредиты, деньги в долг, особенно крупные суммы. После полудня общение с окружающими будет сложно выстраивать. Решить существующие проблемы с близкими также не удастся. Возможно, предстоит выяснять отношения или отстаивать свою правоту в спорных вопросах.

Скорпион

У Скорпионов начнется неоднозначный период, в течение которого они будут изрядно нервничать и злиться на окружающих. В этот день представителей этого знака могут раздражать любые мелочи и они не будут понимать причину стрессовой ситуации. Звезды советуют постараться сконцентрировать свое внимание на тех вопросах, которые касаются лично Скорпионов, не вмешиваться в жизнь других людей и не стремиться сделать их лучше, навязывая свое мнение. В отношениях со второй половинкой избегайте ревности и умейте доверять друг другу, иначе не избежите ссор и конфликтов.

Козерог

Козероги в воскресенье будут заняты мелкими текущими делами, проведут день в суете и заботах. В это день звезды советуют не терять бдительности и держать под контролем развитие событий. Не исключено, что представитлей этого знака может подвести кто-то из близких, возникнут разногласия при принятии решений. Также в это время следует быть аккуратнее с финансами. В воскресенье Козероги будут не так дальновидны, потому могут сильно потратиться, о чем в дальнейшем предстоит пожалеть.

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