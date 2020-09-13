В "Формуле-1" впервые за время пандемии прошла гонка со зрителями

Состоявшийся 13 сентября девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" стал первым в сезоне, на который были допущены зрители. Фанаты несколько месяцев не могли посетить заезды из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет DW.



Администрация трассы Mugello в итальянской коммуне Скарперия-э-Сан-Пьеро в конце августа объявила, что трек сможет принять 2880 болельщиков в каждый из трех дней этапа.



Зрителей разместили на 3 трибунах. Трасса, принадлежащая производителю спортивных автомобилей Ferrari, впервые приняла этап "Формулы-1". Гонка стала тысячным Гран-при для команды Scuderia Ferrari.

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Тосканы. Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишную черту пересек Александер Албон, пилот Red Bull из Таиланда.



Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Меркель оставила немцев без футбола на 2 месяца.



Ранее во Всемирной организации здравоохранения выступили против возвращения болельщиков на стадионы.

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