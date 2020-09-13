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13 сентября 2020, воскресенье, 21:43 11
Спорт 2020-09-13T21:45:01+03:00
Українські Новини
В "Формуле-1" впервые за время пандемии прошла гонка со зрителями

В "Формуле-1" впервые за время пандемии прошла гонка со зрителями

Валерия Драгомирова
Формула-1, Зрители, Гонка
Гонки. Фото: pixabay
Гонки. Фото: pixabay

Состоявшийся 13 сентября девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" стал первым в сезоне, на который были допущены зрители. Фанаты несколько месяцев не могли посетить заезды из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет DW

Администрация трассы Mugello в итальянской коммуне Скарперия-э-Сан-Пьеро в конце августа объявила, что трек сможет принять 2880 болельщиков в каждый из трех дней этапа.

Зрителей разместили на 3 трибунах. Трасса, принадлежащая производителю спортивных автомобилей Ferrari, впервые приняла этап "Формулы-1". Гонка стала тысячным Гран-при для команды Scuderia Ferrari.

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Тосканы. Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишную черту пересек Александер Албон, пилот Red Bull из Таиланда.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения выступили против возвращения болельщиков на стадионы. 

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