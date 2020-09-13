подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 сентября 2020, воскресенье, 20:14 33 Карта
Общество 2020-09-13T20:14:44+03:00
Українські Новини
Синоптики рассказали о погоде в начале недели: будет жара до +30

Синоптики рассказали о погоде в начале недели: будет жара до +30

Валерия Драгомирова
Прогноз погоды, тепло, погода в сентябре, Летнее тепло
Тепло. Фото: Валерия Назаренко
Тепло. Фото: Валерия Назаренко

И пока синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, 14 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем +​​21...+28 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем ​​+21...+28 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +​​24...+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+14 градусов, днем ​​+20...+27 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+16 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем ​​+22...+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем ​​+24...+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +28...+30 градусов.

13 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.

Прогноз погоды. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал прогноз погоды на следующую неделю

Кроме того, появился предварительный прогноз на всю осень.

Больше новостей о: Прогноз погоды тепло погода в сентябре Летнее тепло

В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам
Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба
Новости
Синоптики рассказали о погоде в начале недели: будет жара до +30 20:14 Карта
Задержание контрабандиста. Фото: пресс-служба ГНСУ
В Черновицкой области задержали контрабандиста на самолете, возившего сигареты 19:54
Протесты в Минске. Скриншот видео
На протестах в Минске стреляли в воздух, а в Бресте – применили водометы 19:30
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета позиции ВСУ в районе Песок 18:51
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
больше новостей
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
больше новостей
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько 05:30 Инфографика
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
больше новостей
В Украине более 154 тыс. случаев коронавируса, за сутки — 2 476 заболевших
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok