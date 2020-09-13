Синоптики рассказали о погоде в начале недели: будет жара до +30

И пока синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, 14 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем +​​21...+28 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем ​​+21...+28 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +​​24...+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+14 градусов, днем ​​+20...+27 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+16 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем ​​+22...+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем ​​+24...+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +28...+30 градусов.

13 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал прогноз погоды на следующую неделю.

Кроме того, появился предварительный прогноз на всю осень.

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