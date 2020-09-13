Синоптики рассказали о погоде в начале недели: будет жара до +30

И пока синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, 14 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем +21...+28 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем +21...+28 градусов. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7...+14 градусов, днем +20...+27 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8...+16 градусов, днем +24...+29 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем +22...+28 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +24...+30 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +28...+30 градусов. 13 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +20 градусов. Прогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик дал прогноз погоды на следующую неделю. Кроме того, появился предварительный прогноз на всю осень.