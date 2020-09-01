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01 сентября 2020, вторник, 13:04 18
Общество 2020-09-01T13:12:48+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области школьницы избили ровесницу и сняли это на видео

В Днепропетровской области школьницы избили ровесницу и сняли это на видео

Елена Новикова
Школьники, Избиение, Драка, Подростки, избиение подростками, Избиение школьницами
Школьницы избили ровесницу. Скриншот видео
Школьницы избили ровесницу. Скриншот видео

В Никополе Днепропетровской области школьницы побили девочку, в то время, как ранее в метро Киева подростки избили до потери сознания 20-летнего парня. Подростки сняли на видео издевательства над ровесницей и выложили его в соцсеть. Об этом сообщает ОО "Прихист".

На видео видно, как одна из девочек повалила пострадавшую на пол, продолжила бить ее кулаками по голове, а две другие девочки несколько раз ударили пострадавшую ногами по спине и по животу.

Видео происшествия сами подростки опубликовали в своем Instagram-профиле. 

Внимание, видео содержит сцены насилия. Оно доступно по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, в Сумской области произошло еще одно изнасилование – взрослый мужчина познакомился с 9-летней девушкой, пообещал отвезти ее в "Макдональдс", но привез на съемную квартиру, где изнасиловал.

Ранее сообщалось о том, что в марте 2019 года в Киеве на Троещине школьницы избили одноклассницу и снимали избиение на видео.

Кроме того, украинская модель Дарья Кирилюк заявила об избиении в Турции.

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