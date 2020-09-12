В то время как украинского исполнителя Михаила Хому (DZIDZIO) избили и ограбили в центре Киева, состояние бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Об этом сегодня, 12 сентября, на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко, передают Українські Новини.

По словам врачей, которые занимаются лечение избитого Балуха, состояние здоровья пострадавшего тяжелое, но стабильное, без каких-либо неприятных неожиданностей.

"Нужно время. Все, что нужно есть. Под контролем", — написала Геращенко, цитируя врачей.

В ответ на комментарий пользователей Facebook под постом депутат отметила, что Балух до сих пор не приходил в сознание.

Как сообщали Українські Новини, ранее избитого Владимира Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он впал кому из-за сложной нейрохирургической операции, которую ему сделали сразу после инцидента.

Освобожденного политзаключенного Владимира Балуха неизвестные избили в годовщину его освобождения, 7 сентября, в Киеве. Ему сломали руку и ключицу, а также нанесли тяжелую черепно-мозговую травму.

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