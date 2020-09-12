подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 сентября 2020, суббота, 16:27 123
Общество 2020-09-12T16:30:07+03:00
Українські Новини
Стабильное, без неожиданностей, — врачи прокомментировали состояние избитого Балуха

Стабильное, без неожиданностей, — врачи прокомментировали состояние избитого Балуха

Константин Долгий
Ирина Геращенко, Владимир Балух, Избиение Балуха
Владимир Балух. Фото: Владимир Балух / Facebook
Владимир Балух. Фото: Владимир Балух / Facebook

В то время как украинского исполнителя Михаила Хому (DZIDZIO) избили и ограбили в центре Киева, состояние бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Об этом сегодня, 12 сентября, на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко, передают Українські Новини.

По словам врачей, которые занимаются лечение избитого Балуха, состояние здоровья пострадавшего тяжелое, но стабильное, без каких-либо неприятных неожиданностей.

"Нужно время. Все, что нужно есть. Под контролем", — написала Геращенко, цитируя врачей.

В ответ на комментарий пользователей Facebook под постом депутат отметила, что Балух до сих пор не приходил в сознание.

Как сообщали Українські Новини, ранее избитого Владимира Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он впал кому из-за сложной нейрохирургической операции, которую ему сделали сразу после инцидента.

Освобожденного политзаключенного Владимира Балуха неизвестные избили в годовщину его освобождения, 7 сентября, в Киеве. Ему сломали руку и ключицу, а также нанесли тяжелую черепно-мозговую травму.

Больше новостей о: Ирина Геращенко Владимир Балух Избиение Балуха

В Киеве второй день подряд растет антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть
Новости
Стабильное, без неожиданностей, — врачи прокомментировали состояние избитого Балуха 16:27
В поезде "Ужгород-Одесса" пьяный пассажир устроил драку, проводится спецрасследование 16:08
Люди собрались у шахты, где произошел обвал. Фото: скриншот YouTube
В Конго 50 человек погибли после обрушения на золотом прииске 15:52 Видео
К ослаблению карантина не готовы 17 областей Украины и Киев 15:28
Легкомоторный самолет Х-32
В Сумской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 15:08 Фото
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ 17:04 Документ
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько 05:30 Инфографика
больше новостей
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok