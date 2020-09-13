Знойное "бабье лето" и холодная ночь: погода в Украине на воскресенье, 13 сентября

В то время, как синоптики прогнозуют антициклональный характер погоды в Украине на следующей неделе, в воскресенье в Украине сохранится солнечная и теплая погода. Антициклон над территорией страны исключит осадки и сохранит сухую и теплую погоду. Об этом сообщает Метеопрог. Ветер юго-восточный, юго-западный, 3-9 м\/с. Прогноз погоды на 13 сентября: В центральных областяхЯсно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +25...+28 °С. На западе страныЯсно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С. В северных областяхЯсно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +24...+27 °С. На востоке страныЯсно, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +24...+27 °С. В южных областяхЯсно, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С. В Киеве ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +24...+27 °С. Солнце взойдет в 6:31, а зайдет в 19:16. Долгота дня составит 12 ч 45 мин. Погода в Украине 13 сентября от Укргидрометцентр. Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали предварительный прогноз погоды на всю осень. Так, в октябре в Украине ожидается бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков в конце месяца.