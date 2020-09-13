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13 сентября 2020, воскресенье, 00:00 10 Карта
Жизнь 2020-09-13T00:15:01+03:00
Українські Новини
Знойное "бабье лето" и холодная ночь: погода в Украине на воскресенье, 13 сентября

Знойное "бабье лето" и холодная ночь: погода в Украине на воскресенье, 13 сентября

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на выходные, Погода на завтра
Бабье лето. Фото: facebook.com/ukrgmc
Бабье лето. Фото: facebook.com/ukrgmc

В то время, как синоптики прогнозуют антициклональный характер погоды в Украине на следующей неделе, в воскресенье в Украине сохранится солнечная и теплая погода. Антициклон над территорией страны исключит осадки и сохранит сухую и теплую погоду.

Об этом сообщает Метеопрог.

Ветер юго-восточный, юго-западный, 3-9 м/с.

Прогноз погоды на 13 сентября:

В центральных областях

Ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +25...+28 °С.

На западе страны
Ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С.

В северных областях
Ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +24...+27 °С.

На востоке страны
Ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +24...+27 °С.

В южных областях
Ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +24...+27 °С.

Солнце взойдет в 6:31, а зайдет в 19:16. Долгота дня составит 12 ч 45 мин.

Погода в Украине 13 сентября от Укргидрометцентр.Погода в Украине 13 сентября от Укргидрометцентр.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали предварительный прогноз погоды на всю осень.

Так, в октябре в Украине ожидается бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков в конце месяца.

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