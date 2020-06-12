АРМА объявила конкурс по поиску управителя UMH Group

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявила конкурс по поиску управителя имуществом, корпоративными правами и акциями медиа-холдинга UMH Group.

Об этом говорится в сообщении АРМА, передают Українські Новини.

"Поиск управителя: корпоративные права, ценные бумаги, имущественные права интеллектуальной собственности, недвижимое и движимое имущество Украинского Медиа Холдинга (УМХ)", - сказано в нем.

Отмечается, что речь идет о корпоративных правах 72 юридических лиц, акциях 7 юрлиц, имущественных правах интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами, 5 нежилых помещениях и 1 нежилом доме, 1 земельном участке, 2 гаражных боксах, полиграфическом оборудовании в количестве 20 единиц.

В свою очередь, к будущему управителю АРМА выдвигает ряд требований, в частности участники конкурса должны обладать опытом управления или руководства субъектами хозяйствования в сферах организации предоставления рекламных услуг в интернет-СМИ, на радио и в периодической печати, производства контента для интернет-СМИ, для печатных СМИ, для радио и управления деятельностью радиостанций, интернет-ресурсами, изготовления печатной продукции, управления имущественными правами интеллектуальной собственности, в частности на знаки для товаров и услуг в сфере медиа.

Прием документов продолжается с 12 июня до 3 июля включительно.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Печерский районный суд Киева передал имущество медиа-холдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В марте 2019 Генеральная прокуратура завершила заочное расследование в отношении бизнесмена, владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

В декабре 2017 года суд арестовал акции и корпоративные права UMH Group.