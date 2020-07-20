В двух областях Украины на карьерах произошел обвал песка. Три человека погибли

В Днепропетровской и Киевской областях на карьерах обвалился песок. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Днепропетровской и Киевской областях на карьерах обвалился песок. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В то время, как Киев открыл 12 пляжей для купания, на двух карьерах в Киевской и Днепропетровской областях призошел обвал песка, в ходе которого засыпало людей, в том числе и ребенка. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел 20 июля, в понедельник. В 13:15, в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района Киевской области поступило сообщение о том, что в несанкционированном карьере в селе Тадиевка троих мужчин засыпало песком.

"Трое мужчин решили набрать песка в неэксплуатируемом карьере, в результате чего произошел оползень. Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они оставили данное место до прибытия пожарного подразделения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и достали тело погибшего мужчины 1972 года рождения.

В этот же день, в 12:53, в Службу спасения Днепропетровщины поступило сообщение о несчастном случае с людьми, который произошел в Пятихатском районе, недалеко от села Комиссаровка.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

По сообщению от службы "102", стало известно, что при наборе песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы в стихийном местном карьере. В результате происшествия засыпало мужчину и ребенка.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка 2005 года рождения. В 14:25 - изъяли из песка тело гражданина 1969 года рождения.

Как сообщали Українські Новини, ранее ГосЧС объяснила, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.