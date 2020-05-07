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07 мая 2020, четверг, 11:27 2607
Силовые структуры 2020-05-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Харьковской области детей засыпало песком. Погибла 8-летняя девочка

В Харьковской области детей засыпало песком. Погибла 8-летняя девочка

Валерия Драгомирова
Дети, Харьковская область, Обвал песка, Песчаный карьер
Песок. Фото: pixabay
Песок. Фото: pixabay

В Харьковской области из-за обвала на карьере засыпало песком троих детей, погибла 8-летняя девочка.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Харьковской области. 

"Около 15:20 в Золочевское отделения полиции поступило сообщение о том, что вблизи пгт Золочев детей засыпало песком. По указанному адресу стало известно, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении. 

Двое из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятие реанимационные мероприятия ребенка спасти не удалось.

Местная полиция внесла сведения о происшествии в ЕРДР по п.2 ч.2. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на карьере произошел оползень, засыпало двоих детей. 

Ранее двоих детей засыпало горячим песком в заброшенном ангаре в Мариуполе. В результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. 

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