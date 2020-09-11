подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 сентября 2020, пятница, 10:38 203
Происшествия 2020-09-11T10:39:20+03:00
Українські Новини
Пилот погиб вследствие падения дельтаплана в Житомирской области

Пилот погиб вследствие падения дельтаплана в Житомирской области

Елизавета Драбкина
Пилот, Дельтаплан, ГосЧС, падение дельтаплана
Падения дельтаплана в Житомирской области Фото: ГосЧС
Падения дельтаплана в Житомирской области Фото: ГосЧС

Пилот погиб вследствие падения дельтаплана в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части", - сказано в нем.

По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб.

На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.

Обстоятельства падения устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, в июне легкомоторный самолет разбился в Одессе, 2 пилота погибли.

в июле в Макаровском районе Киевской области около села Наливайкивка упал легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group.

Больше новостей о: Пилот Дельтаплан ГосЧС падение дельтаплана

В Украине новый антирекорд: впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
В Украине обновили зоны карантина. Где и как изменятся ограничения с понедельника
Новости
Пилот погиб вследствие падения дельтаплана в Житомирской области 10:38
Число госпитализированых с коронавирусом в Украине резко возросло 10:32
В Украине сегодня чрезвычайно пожароопасно: в каких областях может вспыхнуть пожар 10:28
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
В конце рабочей недели Киев "замер" в пробках. Где самые загруженные дороги 10:21 Карта
ДТП под Киевом. Фото: Патрульная полиция
Под трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой: 5 погибших, 20 травмированных 10:00
больше новостей
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Под Киевом из-за вспышки COVID-19 закрыли группу детского сада 14:47
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
больше новостей
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok