Пилот погиб вследствие падения дельтаплана в Житомирской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини. "11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части", - сказано в нем. По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб. На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются. Как сообщали Українськi Новини, в июне легкомоторный самолет разбился в Одессе, 2 пилота погибли. в июле в Макаровском районе Киевской области около села Наливайкивка упал легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group.