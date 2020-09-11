Пилот погиб вследствие падения дельтаплана в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части", - сказано в нем.

По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб.

На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.

Обстоятельства падения устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, в июне легкомоторный самолет разбился в Одессе, 2 пилота погибли.

в июле в Макаровском районе Киевской области около села Наливайкивка упал легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group.

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