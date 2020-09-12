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  • Обживали эти земли раньше трипольцев: поселение времен неолита обнаружили во Львовской области
12 сентября 2020, суббота, 11:23 306 Фото
Наука 2020-09-12T11:45:02+03:00
Українські Новини
Обживали эти земли раньше трипольцев: поселение времен неолита обнаружили во Львовской области

Обживали эти земли раньше трипольцев: поселение времен неолита обнаружили во Львовской области

Константин Долгий
Львовская область, Трускавец, Археология, археологическая находка
Во Львовской области обнаружили поселение эпохи неолита. Фото: zaxid.net
Во Львовской области обнаружили поселение эпохи неолита. Фото: zaxid.net

В то время как в Израиле археологи обнаружили остатки крупного мегаполиса, вблизи Трускавца Львовской области при строительстве дороги были случайно выявлены следы поселения культуры линейно-ленточной керамики, представители которой обитали на этих землях 7 000 лет назад.

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 11 сентября, сообщило издание Zaxid.net.

В этом месте ведутся работы по строительству автомобильной дороги. Остатки поселения, а именно керамика, обсидиан и кремниевые орудия труда, случайно обнаружили специалисты из "Спасательной археологической службы".

Как рассказали археологи, найденное поселение относится эпохе неолита и относится к культуре линейно-ленточной керамики. Данная культура занимала ареал от Рейна (Германия) до Днепра и считается наиболее яркой памяткой того времени.

Археологи смогли сделать множество интересных находок. Фото: zaxid.netАрхеологи смогли сделать множество интересных находок. Фото: zaxid.net

"Трипольцы не были первой земледельческой культурой, линейно-ленточной керамика за 1,5 тыс. лет до них начинала осваивать сельскохозяйственные культуры", — отметил руководитель археологов Александр Силаев.

По его словам, представители культуры линейно-ленточной керамики вели преимущественно кочующий образ жизни. Когда она полностью истощали землю, на которой проживали, начинали перемещаться дальше в поисках плодородных земель.

Остатки керамической посуды. Фото: zaxid.netОстатки керамической посуды. Фото: zaxid.net

Кроме кремниевых орудий труда, которые были широко распространены в ту эпоху, археологи смогли найти осколок обсидиана — вулканического стекла. Он мог попасть в этим места с территории современной Венгрии или Словакии.

"Подобная находка может свидетельствовать о широких контактах или перемещении данного поселения", — объяснил археолог.

Вулканическое стекло - обсидиан. Фото: zaxid.netВулканическое стекло - обсидиан. Фото: zaxid.net

Отмечается, что кроме всего прочего специалисты выявили следы так называемого "длинного дома", площадью почти 200 метров. В такой постройке могли проживать более 50 человек.

Работы на данном участке начались 1 сентября и продолжатся до конца следующей недели. После этого на это место вернутся дорожники и продолжат строительство дороги.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Виннице группа местных археологов обнаружила масштабное захоронение бойцов Украинской народной республики и Галицкой армии, которые зимой 1919-1920 годов стали жертвами эпидемии тифа.

Кроме того, в Великобритании специалисты заявили, что смогли разгадать тайну камней Стоунхенджа.

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