Ученые раскрыли тайну происхождения камней Стоунхенджа

Геологи и археологи после длительных споров и обсуждений о происхождении материалов, из которых был построен Стоунхендж, пришли к выводу, что огромные валуны получены из места, называемого Вест-Вудс, примерно за 25 километров от самого памятника. Данные результаты опубликованы в новом исследовании, передает IFL Science.

Стоунхенджом называют неолитический памятник, который находится в графстве Уилтшир в Великобритании, и содержит камни различных типов и размеров. Основная архитектура памятника состоит из огромных сланцевых мегалитов, обычно известных как сарсены. Предполагается, что памятник изначально содержал около 80 сарсенов, хотя сегодня на месте сохранилось лишь 52.

Для того, чтобы понять, откуда были взяты камни, исследователи использовали метод, называемый портативной рентгенофлуоресцентною спектрометрией для анализа химического состава сарсенов, что остались, прежде чем сравнивать их друг с другом, чтобы определить степень их химической вариабельности.

Было выявлено, что из 52 сарсенов 50 имели общий химический состав, как указывает на то, что все они происходили из одного места. Чтобы точно определить эту общую точку происхождения, авторы исследования сравнили геохимический подпись одного из этих камней со знаками других сарсенов со всей Великобритании. При этом им удалось идентифицировать Вест-Вудс, который расположен к северу от Стоунхенджа, как источник массивных камней.

Кроме того, было обнаружено, что два из сарсенов, включенных в этот анализ, привезенные с другой, непознанной точки происхождения, и авторы исследования не могут объяснить это.

С другой стороны, результаты этого исследования, по крайней мере, подтверждают, что другие 50 сарсенов, вероятно, были доставлены на площадку одновременно, что позволяет предположить, что они были собраны во время одной фазы строительства.

Несмотря на последние открытия, касающиеся истории Стоунхенджа, ученые до сих пор не могут подтвердить, кто построил древний памятник и какой цели служил.

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