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  • В Израиле раскопали огромный древний метрополис, изменивший взгляд ученых на историю
17 июля 2019, среда, 11:12 248
Наука 2019-07-17T11:37:29+03:00
Українські Новини
В Израиле раскопали огромный древний метрополис, изменивший взгляд ученых на историю

В Израиле раскопали огромный древний метрополис, изменивший взгляд ученых на историю

Раскопки в Израиле. Фото: Управление древностей Израиля
Раскопки в Израиле. Фото: Управление древностей Израиля

Тысячи орудий труда, ювелирных украшений, фигурок, семян и других предметов обнаружили археологи в Израиле во время раскопок древнего поселения, относящегося к периоду неолита. Ученые полагают, что здесь около 9 тысяч лет назад находился крупный метрополис, сообщает "Русская служба BBC".

В поселении, как думают ученые, могло проживать от 2-х до 3-х тысяч человек - что по тем временам немало. Оно расположено в 5-ти километрах восточнее Иерусалима и обнаружено было случайно, во время предварительных землемерных работ перед строительством скоростного шоссе.

Долгое время предполагалось, что здесь не было древних поселений в период неолита, когда человечество завершало переход от кочевого образа жизни к более оседлому с упором на земледелие и скотоводство.

В ходе экскаваторных раскопок были обнаружены крупные строения, среди которых как частные дома с комнатами, так и общественные и ритуальные помещения, а также проходы-улицы между домами.

Были найдены кремниевые орудия труда и наконечники стрел, которые использовались для охоты и, возможно, в качестве боевого орудия.

Также археологи извлекли много каменных предметов, в частности, из гробниц, что позволяет предположить ритуальный характер этих находок. Тут изображена вытесанная из камня фигурка быка.

Фигура быка.Фигура быка.

Кроме того, было обнаружено изображение человеческой головы.

Изображение человеческой головы.Изображение человеческой головы.

Среди находок - каменные браслеты разных видов и размеров. Самые маленькие браслеты, как полагают археологи, предназначались для детей.

Браслеты.Браслеты.

Некоторые предметы, как вот эти бусины, например, сделаны из обсидиана, который представляет собой разновидность вулканического стекла.

Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи.

Раскопки в Израиле. Фото: Фото: Управление древностей ИзраиляРаскопки в Израиле. Фото: Управление древностей Израиля

Как сообщали Українські Новини, захоронение викинга с собакой, лошадью и кораблем раскопали во дворе шведской церкви.

Ранее возле Мадрида археологи нашли старинный город с самой древней мечетью в Европе. Кроме того, в Киеве на Подоле нашли клад с древними римскими монетами и украшениями.

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