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29 августа 2020, суббота, 09:00 184 Документ
Кабмин 2020-08-29T09:30:09+03:00
Українські Новини
Министр финансов Марченко заработал в июле в 3,5 раза меньше, чем его заместитель

Министр финансов Марченко заработал в июле в 3,5 раза меньше, чем его заместитель

Валерия Драгомирова
Минфин, Зарплата, Сергей Марченко
Сергей Марченко. Фото: president.gov.ua
Сергей Марченко. Фото: president.gov.ua

Заработная плата министра финансов Сергея Марченко за июль составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 47,2 тыс. до 171 тыс. гривен, государственного секретаря министерств - 162 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Марченко в июле, составила 47 230 гривен.

Зарплата первого заместителя Дениса Улютина составила 47 230 гривен, заместителей Светланы Воробей - 47 230 гривен, Романа Ермоличева - 47 333 гривны, Юрия Драганчука - 47 230 гривен, Василия Шкуракова - 47 230 гривен, Юрия Гелетия - 170 851 гривну, госсекретаря Константина Ващенко составила 161 674 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, за первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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