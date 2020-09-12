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12 сентября 2020, суббота, 08:30 137
Экономика 2020-09-12T09:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает дешеветь. Курс валют от НБУ на выходные

Гривна продолжает дешеветь. Курс валют от НБУ на выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Гривна
Гривна

Гривна продолжает падение и на выходные Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9818
1 доллар США 27,8346
1 швейцарский франк 30,6312
10 иен 2,6231
10 российских рублей 3,7066
1 евро 32,9687

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 11 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 10 сентября, не изменился и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Также с 4 по 11 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс покупки повысился на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, повышаясь третью неделю подряд.

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