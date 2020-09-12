Гривна продолжает дешеветь. Курс валют от НБУ на выходные

Гривна продолжает падение и на выходные Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9818 1 доллар США 27,8346 1 швейцарский франк 30,6312 10 иен 2,6231 10 российских рублей 3,7066 1 евро 32,9687

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 11 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 10 сентября, не изменился и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Также с 4 по 11 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс покупки повысился на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, повышаясь третью неделю подряд.

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