Украина зафиксировала 10 случаев сооружения боевиками укреплений в нарушение договоренностей, – Кравчук

Вслед за информацией о том, что инспекция в районе Шумов на Донбассе отменена из-за смены требований России и боевиков , глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия), первый Президент (1991-1994) Леонид Кравчук заявляет, что украинская сторона зафиксировала 10 случаев сооружения боевиками укреплений в нарушение режима прекращения огня.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Нас обвиняют в том, что якобы только ОРДЛО хотят инспектировать на нашей территории. У нас есть больше 10 точек, где мы также зафиксировали нарушения "минских договоренностей" или всеобъемлющего огня. Предусмотрено, что нельзя вести никаких работ, которые укрепляли бы или продолжали, например, траншеи в сторону линии разграничения. Мы подали эти видеонаблюдения и ожидаем реакцию.

Но мы не хотим делать из этого шоу или создавать условия, которые повредили бы нашему движению к миру, в первую очередь – возможностям встретиться советникам Президентов, а потом, надеемся, и главам государств", – сказал он.

Кравчук напомнил, что Украина, несмотря на опровержение ОБСЕ обвинений боевиков в сооружении укреплений в районе Шумов Донецкой области, согласилась на совместную инспекцию в качестве исключения.

"Одноразовое действие без перспективы повторения", – подчеркнул он.

В то же время Украина отменила инспекцию после того, как в день ее проведения в нарушение договоренностей боевики потребовали добавить еще три точки.

"Мы сказали, что не будем выполнять новые условия и вернемся к этому только после видеоконференции нашей подкомиссии по безопасности, которая выяснит все причины, почему и кто пришел к таким действиям. После этого можно будет говорить об инспекции", – сказал он.

Как сообщали Українські новини, боевики за сутки трижды обстреляли позиции украинских военных.

Также боевики пытались поджечь траву возле позиций ВСУ.

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