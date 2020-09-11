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  • На границе посла Украины в Беларуси заставили открыть багажник машины. Он пригрозил написать ноту протеста
11 сентября 2020, пятница, 21:36 19
Политика 2020-09-11T21:45:02+03:00
Українські Новини
На границе посла Украины в Беларуси заставили открыть багажник машины. Он пригрозил написать ноту протеста

На границе посла Украины в Беларуси заставили открыть багажник машины. Он пригрозил написать ноту протеста

Кира Молчанова
Беларусь, Пограничники, Посол Украины

В пункте пропуска "Новая Гута" пограничники решили досмотреть машину посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси в Telegram-канале.

На видео украинский посол предупреждает пограничника, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей не досматривается.

В ответ на это пограничник заявляет, что личные вещи досматривать не будут, но багажник открыть надо.

"Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы досматривать не собираемся", - ответил пограничник.

После этого посол открыл багажник, но предупредил, что напишет ноту протеста.

После этого посол открыл багажник, но предупредил, что напишет ноту протеста.

"Этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг, я вам сразу говорю. Я буду писать ноту, я завтра буду на работе... Теперь следующее: ваш посол, когда едет сюда, он проверяется совершенно по-другому. Мы начинаем дипломатическую войну", - заявил Игорь Кизим.

Как сообщали Українські Новини, белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, а их лидер Мария Колесникова осталась в Беларуси.

Позднее члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову нашли в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

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