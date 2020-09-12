подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Овнам нужно развивать уверенность, а Водолеев ждет успех на личном фронте, — гороскоп на сегодня от Глобы
12 сентября 2020, суббота, 08:30 188
Lifestyle 2020-09-12T08:30:01+03:00
Українські Новини
Овнам нужно развивать уверенность, а Водолеев ждет успех на личном фронте, — гороскоп на сегодня от Глобы

Овнам нужно развивать уверенность, а Водолеев ждет успех на личном фронте, — гороскоп на сегодня от Глобы

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, гороскоп на субботу, Павел Глоба, Астролог
Гороскоп на 12 сентября от Павла Глобы. Фото: Валерия Назаренко
Гороскоп на 12 сентября от Павла Глобы. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как в пятницу у многих знаков зодиака был загруженный день, астролог уверяет, что сегодня нужно сосредоточиться на самообразовании и занятиях, направленных на расширение кругозора. Подробнее о том, что ждет всех знаков в субботу, 12 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, Овнам нужно постараться развить уверенность в себе. Не имеете на это вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книгу. Пока не избавитесь от сомнений – не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Телец

Тельцы в субботу получат прекрасную возможность сделать уверенный шаг к пониманию себя самого и улучшению своей жизни. Помните, что без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет найти внутреннее равновесие.

Близнецы

День Близнецам рекомендуется начать с ритуалов, которые заряжают энергией: душа, медитации. Общение в этот день будет протекать в конструктивном русле, хотя эмоции и будут бурлить.

Рак

Вероятно, что в субботу Ракам будет легче, чем обычно найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, ведь он выпадает не так уж часто.

Лев

В субботу Львам астролог рекомендует взяться за работу и выполнять ее с увлечением и упорством. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Дева

Девам в этот день звезды советуют отправиться на пешую или велопрогулку, в небольшое путешествие или взяться за интересные дела по дому.

Весы

Любое перемещение, которое выходит за пределы привычной деятельности Весов, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а потому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Скорпион

День не слишком благоприятный для Скорпионов, которые занимаются недвижимостью – возможны неожиданные повороты в делах и обнаружение подводных камней. Поэтому с важными решениями спешить не стоит, а при возможности желательно перенести их до понедельника.

Стрелец

На субботу Стрельцам не стоит планировать важных встреч и серьезной работы, но если все же так случилось, что у них нет другого выхода – не стоит отчаиваться. Вероятнее всего, что в конце концов все решится с выгодой для представителей знака и без особых затрат энергии.

Козерог

Благоприятными для Козерогов в этот день будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация.

Водолей

12 сентября Водолеям гарантирован успех у лиц противоположного пола. Представителям этого знака присуща сильная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям.

Рыбы

День благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное, не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими несущественными они были.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в сентябре 2020 года.

Также Павел Глоба спрогнозировал, что сентябрь этого года принесет всем знакам зодиака.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп от Павла Глобы гороскоп на субботу Павел Глоба Астролог

Тельцов ждет успех, а у Дев возможен конфликтный д...
Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями...
Дев ждет удача в делах, а Стрельцам стоит уделить ...
Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодн...
Советники лидеров "нормандской четверки" договорились о продлении режима прекращения огня
До конца карантина 50 дней. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах
Новости
Глава Минфина Марченко в августе получил вдвое меньше своего зама 10:30
Сегодня стартует новый сезон Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи 10:30
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Советники лидеров "нормандской четверки" договорились о продлении режима прекращения огня 09:30
До конца карантина 50 дней. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах 09:00
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ 17:04 Документ
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020 06:40
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Обустраивают новые позиции. СММ ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей 14:42
больше новостей
Гривна продолжает дешеветь. Курс валют от НБУ на выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok