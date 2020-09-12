Овнам нужно развивать уверенность, а Водолеев ждет успех на личном фронте, — гороскоп на сегодня от Глобы

В то время, как в пятницу у многих знаков зодиака был загруженный день, астролог уверяет, что сегодня нужно сосредоточиться на самообразовании и занятиях, направленных на расширение кругозора. Подробнее о том, что ждет всех знаков в субботу, 12 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, Овнам нужно постараться развить уверенность в себе. Не имеете на это вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книгу. Пока не избавитесь от сомнений – не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Телец

Тельцы в субботу получат прекрасную возможность сделать уверенный шаг к пониманию себя самого и улучшению своей жизни. Помните, что без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет найти внутреннее равновесие.

Близнецы

День Близнецам рекомендуется начать с ритуалов, которые заряжают энергией: душа, медитации. Общение в этот день будет протекать в конструктивном русле, хотя эмоции и будут бурлить.

Рак

Вероятно, что в субботу Ракам будет легче, чем обычно найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, ведь он выпадает не так уж часто.

Лев

В субботу Львам астролог рекомендует взяться за работу и выполнять ее с увлечением и упорством. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Дева

Девам в этот день звезды советуют отправиться на пешую или велопрогулку, в небольшое путешествие или взяться за интересные дела по дому.

Весы

Любое перемещение, которое выходит за пределы привычной деятельности Весов, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а потому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Скорпион

День не слишком благоприятный для Скорпионов, которые занимаются недвижимостью – возможны неожиданные повороты в делах и обнаружение подводных камней. Поэтому с важными решениями спешить не стоит, а при возможности желательно перенести их до понедельника.

Стрелец

На субботу Стрельцам не стоит планировать важных встреч и серьезной работы, но если все же так случилось, что у них нет другого выхода – не стоит отчаиваться. Вероятнее всего, что в конце концов все решится с выгодой для представителей знака и без особых затрат энергии.

Козерог

Благоприятными для Козерогов в этот день будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация.

Водолей

12 сентября Водолеям гарантирован успех у лиц противоположного пола. Представителям этого знака присуща сильная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям.

Рыбы

День благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное, не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими несущественными они были.

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