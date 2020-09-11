Тельцов ждет успех, а у Дев возможен конфликтный день, — гороскоп на сегодня от Глобы

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: geocaching.com

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: geocaching.com

В то время, как в четверг нужно было ставить перед собой новые цели, сегодня астролог прогнозирует, что на работе многих знаков зодиака ожидает множество дел, требующих решения. Подробным астрологическим прогнозом на пятницу, 11 сентября, поделился Павел Глоба.

Овен

На работе желательно не делать ошибок. Овнам это будет под силу, если не брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда.

Телец

На работе и дома дела будут идти умеренно хорошо, но осмотрительность лишней не будет. Возможен успех в решении давних хлопот.

Близнецы

Стоит отказаться от поступков с двойным смыслом – будьте честными, в противном случае есть высокие шансы поплатиться даже за небольшую ложь. К родным проявляйте уважение и такое отношение воздастся сторицей.

Рак

Обратите больше внимания на практические результаты, погрузитесь в работу с головой. Вечер дома или тихая прогулка хорошо восстановит затраченные силы.

Лев

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых не уверены, держитесь подальше, решения по ним отложите на следующую неделю.

Дева

В течение дня, особенно ближе к вечеру, старайтесь избегать людей, которые раздражают. Высока вероятность конфликтов.

Весы

В пятницу постарайтесь быть честными с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой.

Скорпион

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте, где бросаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.

Стрелец

Стрельцов ждет хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Козерог

Возможны осложнения с финансами, особенно во второй половине дня. Также высока вероятность непредвиденных препятствий как на работе, так и в частной жизни.

Водолей

На работе Водолеев будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность.

Рыбы

Избегайте нереалистичных проектов, поскольку они могут затянуться надолго и принести немало хлопот. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанса влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливыми и сохраняйте спокойствие.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба спрогнозировал, что сентябрь сулит всем знакам зодиака.

Кроме того, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в сентябре-2020.

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