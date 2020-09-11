Среди правоохранителей зарегистрировано 93 новых случая коронавируса, с начала пандемии заболело 4 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 11 сентября, зафиксировано 93 новых случая лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни. Наибольшее количество больных - в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в г. Киеве", - сказано в нем.

Общее количество случаев коронавирусной болезни среди правоохранителей с начала пандемии - 4010, выздоровели - 3581 человек.

"Каждый день правоохранители не только обеспечивают правопорядок в нашей стране, но и находятся на "передовой" в борьбе с COVID-19. С марта 2020 правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы и они являются вторыми не только по степени риска заражения после врачей, но и по фактическому уровню заболеваемости", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заболел коронавирусом.

Тем временем в Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки.

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