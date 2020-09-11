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11 сентября 2020, пятница, 16:58 9 Документ
Силовые структуры 2020-09-11T17:00:01+03:00
Українські Новини
В августе глава МВД Аваков получил больше 80 тыс. гривен зарплаты

В августе глава МВД Аваков получил больше 80 тыс. гривен зарплаты

Кира Молчанова
Аваков, Арсен Аваков, Зарплата чиновников, Зарплата чиновников на карантине
Владимир Зеленский и Арсен Аваков. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский и Арсен Аваков. Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Арсен Аваков за август получил 81 тыс. гривен заработной платы, его заместители - от 64 тыс. до 141 тыс. гривен, государственный секретарь министерства - 60 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Общая сумма средств, начисленная Авакову в августе, составила 124 424 гривны.

Из них 30 267 гривен составил должностной оклад, 6 053 гривны - надбавка за работу с документами, содержащими гостайну, 6 053 гривны - надбавка как эксперту по вопросам тайн, 82 051 гривну - отпускные и командировочные.

После удержания средств из зарплаты, согласно ограничению по размеру зарплат чиновников (законом о госбюджете на 2020 год), а также удержания налогов и сборов министру было выплачено 80 760 гривен.

Зарплата, начисленная первому заместителю министра Сергею Яровому, составила 175 111 гривен (выплачено - 140 964 гривны), заместителям Татьяне Ковальчук - 95 789 гривен (выплачено - 77 110 гривен), Екатерине Павличенко - 66 225 гривен (выплачено - 65 232 гривны), Сергею Гончарову - 132 417 гривен (выплачено - 106 596 гривен), Антону Геращенко - 79 876 гривен (выплачено - 64 300 гривен), Александру Гогилашвили - 89 621 гривну (выплачено - 71 145 гривен), госсекретарю Алексею Тахтаю - 74 502 гривны (выплачено - 59 974 гривны).

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

70,4% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива негативно оценивают работу министра внутренних дел Арсена Авакова, 51,2% - директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, 49,5% - генерального прокурора Ирины Венедиктовой, 43,9% - главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, 41,2% - исполняющего обязанности Государственного бюро расследований Алекандра Соколова.

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