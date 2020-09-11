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11 сентября 2020, пятница, 16:18 318
Экономика 2020-09-11T16:19:08+03:00
Українські Новини
"Энергоатом" продал 1 ГВт электроэнергии себе в убыток, - Герус

"Энергоатом" продал 1 ГВт электроэнергии себе в убыток, - Герус

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Энергоатом, Андрей Герус
Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявляет, что национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" продала 1 тыс. МВт электроэнергии по 1 120 гривен/МВт-ч, что на 25,3% ниже рыночной цены (1 500 гривен/МВт-ч).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня "Энергоатом" провел аукцион на продажу 1000 МВт электроэнергии на октябрь-ноябрь. Продан этот объем был по очень низкой цене 1 120 гривен/МВт-ч. В то же время на рынке на сутки вперед такая цена составляет около 1 500 гривен/МВт-ч, то есть почти на 35% больше", - написал Герус.

Он подчеркнул, что такая низкая цена - это не следствие конкурентного аукциона, а именно ограничения конкуренции при проведении аукциона.

"Компания укрупнила лот до 1 тыс. МВт, таким образом этот аукцион был заточен под суперкрупних покупателей, следовательно покупателей было мало, а цена образовалась низкая. Поскольку такие фокусы уже не первый раз, то это уже определенная системность", - отметил Герус.

Также он добавил, что если бы "Энергоатом" выставил на продажу лоты по 50 МВт, то на аукционы пришли бы десятки предприятий, а цена была бы намного выше.

Также Герус подчеркнул, что данная продажа электроэнергии привела к потере 300-400 млн гривен дохода.

"А это уже не первый такой аукцион. В сегодняшних условиях "Энергоатома" это граничит с мародерством. Как вы будете смотрит в глаза своим коллективам, что у вас нет средств на зарплату? Или что не можете заплатить подрядчикам за оборудование и выполненные работы?" - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, также Герус заявлял, что предлагаемая депутатами методика RAB-регулирования привела бы к росту цен на электроэнергию.

Кроме того, Зеленский обсудит с Шмыгалем достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

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