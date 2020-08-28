Предлагаемая депутатами методика RAB-регулирования привела бы к росту цен на электроэнергию, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявляет, что предлагаемая депутатами Викторией Гриб (внефракционная) и Ольгой Буймистер (партия "Слуга народа") методика стимулирующего тарифообразования привела бы к росту тарифов на электроэнергию.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Версия народных депутатов Гриб и Буймистер предусматривала, что за первый регуляторный период с потребителей должно было быть собрано на 100 млрд гривен больше, по сравнению с утвержденной версией. Это безусловно, укрепило бы олигархическую систему и привело бы к шоковому и несправедливому повышению тарифов для конечных потребителей", - написал он.

Герус подчеркнул, что реформа тарифообразования нужна, так как модернизация электрических сетей необходима и дополнительные инвестиции в сети критически важны.

Как сообщали Українські Новини, при параметрах RAB-регулирования от НКРЭКУ у обленерго не будет возможности привлекать инвесторов.

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