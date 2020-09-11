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11 сентября 2020, пятница, 15:54 324
Общество 2020-09-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Киевская таможня изъяла 9 тонн китайского деликатесного угря: импортер наврал о цене

Киевская таможня изъяла 9 тонн китайского деликатесного угря: импортер наврал о цене

Ольга Фандорина
Таможня, Контрабанда, Киевская таможня, Деликатес
Унаги Кабаяки. Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Унаги Кабаяки. Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Киевская таможня изъяла девять тонн деликатеса - китайского угря Унаги Кабаяки общей стоимостью в почти три миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Предприниматели пытались ввезти товар в страну по ложным документам где его стоимость занизили на 430 тыс. грн.

"Стоимость 9 тонн жареного, замороженного, готового к употреблению угря Унаги Кабаяки, следовавшего контейнером из Китая в адрес предприятия на Волыни, предприниматели задекларировали как 90,4 тысячи долларов США. Однако в ходе изучения документов и сопоставления информации, оперативники таможни выяснили, что реальная стоимость деликатеса превышает заявленную на 16 тыс. долларов США, и составляет 106 100 американских долларов", - говорится в сообщении.

По данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят до решения суда. Сейчас груз находится на ответственном хранении в надлежащих условиях.

Как сообщали Українські Новини, в августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам.

Государственная Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара.

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