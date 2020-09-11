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11 сентября 2020, пятница, 13:34 44
Внешняя политика 2020-09-11T14:00:02+03:00
Українські Новини
Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19"

Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19"

Петр Стуженко
ПАСЕ, Коронавирус, Юлия Левочкина, ОПЗЖ, Covid-19
Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua
Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua

10 сентября член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Украины Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Соответствующее решение было принято на заседании Мониторингового комитета единогласно. В ПАСЕ над докладом Юлия Левочкина будет работать совместно с Яном Лидел-Гренжем (Великобритания), которого назначил Комитет по политическим вопросам.

Комментируя назначение, Левочкина отметила, что в условиях всемирной пандемии ключевым вопросом является баланс между ограничительным мерами и обеспечением прав человека, демократии и верховенства права.

По словам народного депутата, фокус Заключения к Докладу будет направлен на выполнение своих обязательств перед Советом Европы странами-членами этой организации, а также на проведение демократических выборов в условиях COVID-19.

"Важно, что в условиях пандемии и ограниченной дистанционной работы ПАСЕ доверие работать над этим важным докладом получил представитель именно украинской делегации", - подчеркнула Левочкина.

Напомним, Юлия Левочкина является членом Мониторингового и Регламентного комитетов от Группы социалистов в ПАСЕ.

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