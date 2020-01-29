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  • Левочкина рассказала в ПАСЕ, что преступления против журналистов в Украине остаются безнаказанными
29 января 2020, среда, 18:15 23
СМИ 2020-01-29T18:15:37+02:00
Українські Новини
Левочкина рассказала в ПАСЕ, что преступления против журналистов в Украине остаются безнаказанными

Левочкина рассказала в ПАСЕ, что преступления против журналистов в Украине остаются безнаказанными

Сергей Паламаренко
Юлия Левочкина, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, ПАСЕ, Преступления против журналистов
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба

Член Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозионная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Левочкина на пленарной сессии Ассамблеи заявила, что преступления против журналистов в Украине остаются безнаказанными.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Разумеется, в каждой стране – свой медиаландшафт. Угрозы безопасности журналистов и свободы СМИ также различны в разных государствах, что затрудняет их сравнение. Однако мы, парламентарии, не должны допускать ограничения свободы СМИ и прав человека ни в одной стране. Поэтому я призываю государства-члены Совета Европы проявить солидарность и  приложить  все усилия для защиты основного права на свободу слова на национальном и международном уровнях. Я убеждена, что только совместные усилия позволят обеспечить эффективную защиту "экосистемы СМИ" от угроз препятствованию деятельности журналистов", – сказал Левочкина.

В своем выступлении член Мониторингового комитета ПАСЕ напомнила о миссии журналистики, и соответственно, особой роли журналистов. Она отметила, что журналисты являются важными союзниками, которые помогают в построении открытого общества и как зеркало отражают реальность, которую мы не всегда замечаем.

По  ее словам, последние данные всемирно известных неправительственных организаций вызывают серьезную обеспокоенность в связи с  ограничением  свободы СМИ во всем мире. В частности, ситуация в сфере СМИ сегодня является тревожной во всех постсоветских государствах, Турции, Венгрии, Мальте.

"Будучи украинским парламентарием, я не могу не признать, что, к сожалению, преступления против журналистов в моей стране остаются безнаказанными. Список убитых журналистов  с 1995 года  большой, виновные не понесли наказания. Только в 2019 году общественными организациями было зафиксировано 243 нарушения в отношении работников СМИ в Украине, 172 из которых – физические нападения, один журналист был жестоко убит. Более того, 2 законопроекта - о медиа и о дезинформации, представленные недавно украинскими властями, приведут к полному контролю власти над сферой масс-медиа, злоупотреблениям, цензуре и уголовной ответственности для журналистов", – подчеркнула Левочкина.

По итогам обсуждения, в котором принимала участие Левочкина, ПАСЕ приняла резолюцию №2317. В этом документе Ассамблея призвала правительства всех стран-членов Совета Европы создать благоприятную среду для работы медиа и журналистов, а также пересмотреть национальное законодательство.

"В Европе прекрасно понимают, что под видом  борьбы с терроризмом, обеспечения национальной безопасности и поддержания общественного порядка слишком часто имеют  место непропорциональные меры, направленные на то, чтоб  заставить журналистов молчать. Если мы хотим, чтобы Украина воспринималась в Европе как цивилизованное государство, к этим рекомендациям необходимо прислушаться и отказаться от намерений ввести новые законы, ограничивающих свободу слова", – прокомментировала принятую резолюцию Юлия Левочкина.

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