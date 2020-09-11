Юлія Льовочкіна призначена доповідачем у Висновку до Доповіді ПАРЄ "Демократії в умовах пандемії COVID-19"

10 вересня член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), народний депутат України Юлія Льовочкіна була призначена доповідачем у Висновку до Доповіді ПАРЄ "Демократії в умовах пандемії COVID-19".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Моніторингового комітету одноголосно. У ПАРЄ над доповіддю Юлія Льовочкіна буде працювати спільно з Яном Лідел-Гренжем (Великобританія), якого призначив Комітет з політичних питань.

Коментуючи призначення, Юлія Льовочкіна зазначила, що в умовах всесвітньої пандемії ключовим питанням є баланс між обмежувальним заходами і забезпеченням прав людини, демократії та верховенства права.

За словами народного депутата, фокус Висновку до Доповіді буде спрямований на виконання своїх зобов'язань перед Радою Європи країнами-членами цієї організації, а також на проведення демократичних виборів в умовах COVID-19.

"Важливо, що в умовах пандемії і обмеженій дистанційній роботі ПАРЄ довіру працювати над цією важливою доповіддю отримав представник саме української делегації", - підкреслила Льовочкіна.

Нагадаємо, Юлія Льовочкіна є членом Моніторингового та Регламентного комітетів від Групи соціалістів в ПАРЄ.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини